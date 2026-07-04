داغر للـLBCI: حزب الله يقول انه التزم باتفاقية وقف اطلاق النار ولكن اسرائيل لم تلتزم بها غير أن الاتفاقية تنصّ على أن اسرائيل توقف أعمالها العدائية عند تسليم حزب الله لسلاحه وهذا لم يحصل

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داغر للـLBCI: حزب الله قال إنه كان على رئيس الجمهورية أن يستخدم "أوراق القوة" التي يمتلكها لبنان والمقصود بذلك "سلاح حزب الله" فسؤالي هل يسلّم الحزب هذا السلاح للدولة اللبنانية؟