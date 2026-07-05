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معاريف عن مصادر إسرائيلية: من المشكوك فيه أن يعقد الاجتماع بين ترامب ونتنياهو الأسبوع المقبل
آخر الأخبار
2026-07-05 | 00:17
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معاريف عن مصادر إسرائيلية: من المشكوك فيه أن يعقد الاجتماع بين ترامب ونتنياهو الأسبوع المقبل
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