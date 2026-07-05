الخارجية الإيرانية: عراقجي أكد لوفد حزب الله المعزي بالمرشد أن طهران تتابع بجدية إنهاء الحرب والاحتلال بلبنان

الخارجية الإيرانية: عراقجي شدد على استمرار دعم نهج المقاومة وأشاد بمقاومة حزب الله في مواجهة الكيان الصهيوني

الخارجية الإيرانية: عراقجي شدد على استمرار دعم نهج المقاومة وأشاد بمقاومة حزب الله في مواجهة الكيان الصهيوني

معاريف عن مصادر إسرائيلية: من المشكوك فيه أن يعقد الاجتماع بين ترامب ونتنياهو الأسبوع المقبل