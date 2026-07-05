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نتنياهو: لا إعادة إعمار في غزة قبل نزع سلاح حماس

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2026-07-05 | 07:37
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نتنياهو: لا إعادة إعمار في غزة قبل نزع سلاح حماس
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نتنياهو: لا إعادة إعمار في غزة قبل نزع سلاح حماس

 
 
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