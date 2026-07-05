هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول: غارات النبطية الفوقا استهدفت عناصر بحزب الله خارج الخط الأصفر شكلوا تهديدا

رئيس البرلمان الإيراني: الولايات المتحدة طرف غير موثوق به ولذلك حددنا خطوطا واضحة في المفاوضات وحافظنا عليها

رئيس البرلمان الإيراني: الولايات المتحدة طرف غير موثوق به ولذلك حددنا خطوطا واضحة في المفاوضات وحافظنا عليها

الحاج حسن إلى رئيس الجمهورية: لإعلان موقف رسميّ وواضح في شأن ما إذا كان هناك ملحق سريّ للاتفاق