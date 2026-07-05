الحاج حسن إلى رئيس الجمهورية: لإعلان موقف رسميّ وواضح في شأن ما إذا كان هناك ملحق سريّ للاتفاق

رأى رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن أنّ "السلطة اللبنانية ارتكبت خطيئة بتوقيع الاتفاق الإطاريّ مع إسرائيل.

وقال إنّ "ما قُدِّم من تبريرات لشرح الاتفاق يشكل، بحد ذاته، دليلًا على إدراك القائمين عليه لحجم التنازلات التي يتضمنها".

ودعا الحاج حسن رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى "إعلان موقف رسميّ وواضح في شأن ما إذا كان هناك ملحق سري للاتفاق”.

وأكّد أنّ "من حق اللبنانيين، بمختلف مواقعهم السياسية والرسمية، الاطلاع على جميع تفاصيل أي اتفاق يمس سيادة البلاد”.

واعتبر أنّ "استمرار الغموض حول هذه المسألة يثير الكثير من علامات الاستفهام".