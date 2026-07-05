الراعي: أؤيد حياد لبنان لكي يؤدي دوره في شأن لقاء الأديان فإذا دخل في الحروب كيف له أن يبتعد عن الحروب والصراعات

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الراعي: الكنيسة المارونية أدت دورًا مهمًا في تكوين لبنان وتملك إمكانات كثيرة أمّا التشرذم فيها الموجود فهو حق تنوّع ولا يمكن لأحد أن ينكر دور الموارنة في لبنان وولائهم له