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o
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22
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
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o
كسروان
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o
متن
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الراعي: أؤيد حياد لبنان لكي يؤدي دوره في شأن لقاء الأديان فإذا دخل في الحروب كيف له أن يبتعد عن الحروب والصراعات
آخر الأخبار
2026-07-05 | 14:37
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الراعي: أؤيد حياد لبنان لكي يؤدي دوره في شأن لقاء الأديان فإذا دخل في الحروب كيف له أن يبتعد عن الحروب والصراعات
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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