الراعي: الكنيسة المارونية أدت دورًا مهمًا في تكوين لبنان وتملك إمكانات كثيرة أمّا التشرذم فيها الموجود فهو حق تنوّع ولا يمكن لأحد أن ينكر دور الموارنة في لبنان وولائهم له

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