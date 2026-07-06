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o
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مخزومي من بعبدا: احترام استمرارية الدولة والوفاء بالتزاماتها ليس خيارًا سياسيًا بل واجب وطني ودستوري
آخر الأخبار
2026-07-06 | 03:24
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مخزومي من بعبدا: احترام استمرارية الدولة والوفاء بالتزاماتها ليس خيارًا سياسيًا بل واجب وطني ودستوري
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