مخزومي من بعبدا: استعادة الدولة ليست شعارًا بل مشروعًا متكاملًا يقوم على السيادة الكاملة والجيش الواحد والسلاح الشرعي الواحد ومؤسسات واحدة واقتصاد منتج وعدالة متساوية ومستقبل يليق بجميع اللبنانيين

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مخزومي من بعبدا: أكدت دعمي الكامل لرئيس الجمهورية في قيادته لهذه المرحلة الدقيقة ولرئيس مجلس الوزراء والحكومة لأن نجاح هذا المسار يتطلب وحدة الموقف الرسمي والالتفاف حول مؤسسات الدولة