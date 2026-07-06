مخزومي من بعبدا: أكدت دعمي الكامل لرئيس الجمهورية في قيادته لهذه المرحلة الدقيقة ولرئيس مجلس الوزراء والحكومة لأن نجاح هذا المسار يتطلب وحدة الموقف الرسمي والالتفاف حول مؤسسات الدولة

مخزومي من بعبدا: ما أعلن في واشنطن يشكل اطارا سياسيا وأمنيا وتاريخيا يفتح الطريق الى سلام دائم بين لبنان وإسرائيل

مخزومي من بعبدا: ما أعلن في واشنطن يشكل اطارا سياسيا وأمنيا وتاريخيا يفتح الطريق الى سلام دائم بين لبنان وإسرائيل

مخزومي من بعبدا: استعادة الدولة ليست شعارًا بل مشروعًا متكاملًا يقوم على السيادة الكاملة والجيش الواحد والسلاح الشرعي الواحد ومؤسسات واحدة واقتصاد منتج وعدالة متساوية ومستقبل يليق بجميع اللبنانيين