مخزومي من بعبدا: اقترحت على الرئيس عون أن تعتمد الحكومة استراتيجية وطنية للتعافي واعادة الاعمار والتنمية في المناطق التي تستعيد الدولة مسؤولياتها فيها بالتزامن مع تنفيذ بسط سلطة الدولة فيها

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