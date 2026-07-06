مستشفيات غزة: شهيدان و15 مصابا في قصف إسرائيلي لمركبة في مواصي مدينة خان يونس

مخزومي من بعبدا: اقترحت على الرئيس عون أن تعتمد الحكومة استراتيجية وطنية للتعافي واعادة الاعمار والتنمية في المناطق التي تستعيد الدولة مسؤولياتها فيها بالتزامن مع تنفيذ بسط سلطة الدولة فيها

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