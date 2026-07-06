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مجلس حقوق الإنسان: قلقون من احتمال ممارسة إسرائيل الاحتجاز التعسفيّ على نطاق واسع أو منهجيّ
آخر الأخبار
2026-07-06 | 10:30
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مجلس حقوق الإنسان: قلقون من احتمال ممارسة إسرائيل الاحتجاز التعسفيّ على نطاق واسع أو منهجيّ
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