ترامب: تحدثت إلى رئيس "الفيفا" جياني إنفانتينو بشأن البطاقة الحمراء لأحد أفضل لاعبي أميركا والتدخل لم يشكّل مخالفة وليس من العدل أن يُستبعَد

مجلس حقوق الإنسان: قلقون من احتمال ممارسة إسرائيل الاحتجاز التعسفيّ على نطاق واسع أو منهجيّ

مجلس حقوق الإنسان: قلقون من احتمال ممارسة إسرائيل الاحتجاز التعسفيّ على نطاق واسع أو منهجيّ

رئيس مجلس الوزراء استقبل سفيرة النروج لدى لبنان التي أكدت دعم بلادها للبنان ورحبت بالإطار المنبثق عن المفاوضات