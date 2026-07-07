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o
متن
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الإليزيه: ماكرون لم يسمع أي انفجارات أثناء توجهه للقاء الرئيس السوري
آخر الأخبار
2026-07-07 | 03:54
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الإليزيه: ماكرون لم يسمع أي انفجارات أثناء توجهه للقاء الرئيس السوري
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