التلفزيون السوري: الشرع يستقبل ماكرون في القصر الرئاسي بعد سماع دوي انفجارات في دمشق

الإليزيه: ماكرون لم يسمع أي انفجارات أثناء توجهه للقاء الرئيس السوري

الإليزيه: ماكرون لم يسمع أي انفجارات أثناء توجهه للقاء الرئيس السوري

النائب وضاح الصادق للـLBCI: الفتنة الداخلية مستبعدة ولا يوجد طرف آخر يواجه حزب الله ولا قدرة لأحد على الانخراط فيها