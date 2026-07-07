الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي يسيّر دوريات مؤللة في قرى القطاع الغربي يتخللها إطلاق نار كثيف

تحليق للطيران الحربي فوق البقاع وصولًا الى بعلبك على علو منخفض

تحليق للطيران الحربي فوق البقاع وصولًا الى بعلبك على علو منخفض

وزارة الداخلية السوري لـ"سانا": نؤكد أن موقع الانفجار يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي ولم يشكّل أي تهديد مباشر لمقر الإقامة أو لبرنامج الزيارة الرسمية التي تتواصل وفق الخطة المقررة