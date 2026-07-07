تحليق للطيران الحربي فوق البقاع وصولًا الى بعلبك على علو منخفض

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رويترز عن مصادر أمنية بحرية: تضرر ناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي في محيط مضيق هرمز بالقرب من عُمان بعد استهداف ناقلة أخرى للغاز الطبيعي المسال في نفس المنطقة