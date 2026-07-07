ترامب: هناك من لا أملك "كيمياء" في العمل معهم وشعرت أنه يتوجب علي الحضور إلى قمة النيتو لكنهم لم يعاملونا بطريقة جيدة فنحن لا نحتاج إلى مساعدة أحد لنحقق ما حققناه في إيران

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