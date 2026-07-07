ترامب عن غرينلاند: قد نسحب جميع جنودنا من أوروبا

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أبي المنى: للتفاهم مع الأطراف كلها للوصول إلى تحرير الأرض وتفادي الانزلاق نحو الأسوأ وعلى الامم المتحدة والدول المعنية التدخل والقيام بدورها لمنع أي غزو جديد