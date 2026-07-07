وليد جنبلاط: اتفاق الاطار ليس اتفاق ثلاثي إنما اتفاق أحادي أملته إسرائيل... والسلام معها مستحيل

وليد جنبلاط: اتفاق الاطار هو اتفاق احادي املته اسرائيل على فريق لبناني في الخارج والداخل يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية

وليد جنبلاط: اتفاق الاطار هو اتفاق احادي املته اسرائيل على فريق لبناني في الخارج والداخل يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية

أبي المنى: أين نحن من التحديات فهل يجوز أن يتحوّل الصراع مع العدو إلى صراع داخليّ؟ كما أنّه هل يجوز الاستفراد بالقرارات أو الاستخفاف ينوايا إسرائيل؟