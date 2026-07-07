وليد جنبلاط: اتفاق الاطار هو اتفاق احادي املته اسرائيل على فريق لبناني في الخارج والداخل يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية

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وليد جنبلاط: هذه المعاهدة هي "إملاء" ولم يذكر فيها الانسحاب الإسرائيلي وهذا ما يحدث عندما يتولى مصير البلاد بعض الجماعات التي لا خبرة لها في السياسة الدولية ولا همّ لها سوى السلطة