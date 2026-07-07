التلفزيون العراقي: وصول نعش خامنئي إلى مطار النجف ضمن مراسم التشييع

رويترز عن مسؤول أميركي: المفاوضون الأميركيون يواصلون العمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران

رويترز عن مسؤول أميركي: المفاوضون الأميركيون يواصلون العمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران

وزارة الخارجية القطرية: مذكرة الاحتجاج تدعو إيران إلى التوقف الفوري عن أي ممارسات تهدد أمن المنطقة ووقف تعريض أمن الملاحة العالمية وإمدادات الطاقة للخطر