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رويترز عن مسؤول أميركي: المفاوضون الأميركيون يواصلون العمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران

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2026-07-07 | 14:57
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رويترز عن مسؤول أميركي: المفاوضون الأميركيون يواصلون العمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران
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رويترز عن مسؤول أميركي: المفاوضون الأميركيون يواصلون العمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران

 
 
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