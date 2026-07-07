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o
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o
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o
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o
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متحدث باسم الخارجية الإيرانية: السفن التجارية التي تسلك طرقا من دون تنسيق مع إيران أو تتلاعب بأجهزة تتبع السفن تواجه مخاطر وتعرقل جهود إيران لتسهيل المرور الآمن في مضيق هرمز
آخر الأخبار
2026-07-07 | 15:31
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متحدث باسم الخارجية الإيرانية: السفن التجارية التي تسلك طرقا من دون تنسيق مع إيران أو تتلاعب بأجهزة تتبع السفن تواجه مخاطر وتعرقل جهود إيران لتسهيل المرور الآمن في مضيق هرمز
*
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