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o
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شركة البحري السعودية: نؤكد تعرض ناقلة النفط العملاقة وديان لحادث أثناء عبورها مضيق هرمز أمس
آخر الأخبار
2026-07-08 | 05:44
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شركة البحري السعودية: نؤكد تعرض ناقلة النفط العملاقة وديان لحادث أثناء عبورها مضيق هرمز أمس
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