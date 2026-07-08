رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل من السراي الحكومي: من يجر البلد الى الويلات عليه أن يصمت و"كانوا يعملوا أحسن" من اتفاق الاطار

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