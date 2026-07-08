الجميل من السراي الحكومي: اعربنا عن فخرنا باداء رئيس الحكومة على مستوى الشفافية والوطنية ونظافة الكف

الجميل من السراي الحكومي: ما يطلب منا هو ما كان يجب ان نفعله لمصحلة بلدنا وأنتم ورطونا بالحروب والاحتلال واتركوا رئيسي الجمهورية والحكومة أن يقوموا بعملهم ليخلصوا الشعب والبلد

الجميل من السراي الحكومي: ما يطلب منا هو ما كان يجب ان نفعله لمصحلة بلدنا وأنتم ورطونا بالحروب والاحتلال واتركوا رئيسي الجمهورية والحكومة أن يقوموا بعملهم ليخلصوا الشعب والبلد

رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل من السراي الحكومي: من يجر البلد الى الويلات عليه أن يصمت و"كانوا يعملوا أحسن" من اتفاق الاطار