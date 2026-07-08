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الرئيس عون: أتوقع ان تحمل زيارتي المرتقبة الى واشنطن ولقائي مع الرئيس الأميركي إيجابيات للبنان لأنها تترجم الاهتمام الأميركي غير المسبوق بلبنان

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2026-07-08 | 06:49
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الرئيس عون: أتوقع ان تحمل زيارتي المرتقبة الى واشنطن ولقائي مع الرئيس الأميركي إيجابيات للبنان لأنها تترجم الاهتمام الأميركي غير المسبوق بلبنان
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الرئيس عون: أتوقع ان تحمل زيارتي المرتقبة الى واشنطن ولقائي مع الرئيس الأميركي إيجابيات للبنان لأنها تترجم الاهتمام الأميركي غير المسبوق بلبنان

 
 
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