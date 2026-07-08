ترامب: أنا رقم واحد على قائمة الاغتيالات لإيران

نائب وزير الخارجية الإيراني: على إيران أن تتحدث مع ترامب بلغته لأنه يفهم لغة القوة بشكل أفضل

نائب وزير الخارجية الإيراني: على إيران أن تتحدث مع ترامب بلغته لأنه يفهم لغة القوة بشكل أفضل

أ.ف.ب: الأمين العام لجامعة الدول العربية يقول إنّ إسرائيل منعته من زيارة الضفة الغربية المحتلة