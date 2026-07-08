نائب وزير الخارجية الإيراني: على إيران أن تتحدث مع ترامب بلغته لأنه يفهم لغة القوة بشكل أفضل

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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لم يتم إبرام مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة على أساس الثقة بل على أساس آلية واضحة تتمثل في "الالتزام مقابل الالتزام"