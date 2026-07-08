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نائب وزير الخارجية الإيراني: على إيران أن تتحدث مع ترامب بلغته لأنه يفهم لغة القوة بشكل أفضل

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2026-07-08 | 12:53
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نائب وزير الخارجية الإيراني: على إيران أن تتحدث مع ترامب بلغته لأنه يفهم لغة القوة بشكل أفضل
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نائب وزير الخارجية الإيراني: على إيران أن تتحدث مع ترامب بلغته لأنه يفهم لغة القوة بشكل أفضل

 
 
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