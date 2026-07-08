نائب الرئيس الأميركي: إما أن تفي إيران بالتزاماتها أو سيحدث لها ما حدث الليلة الماضية

صندوق النقد: نشجع على إحراز مزيد من التقدم نحو حل النزاع وإعادة فتح مضيق هرمز

صندوق النقد: نشجع على إحراز مزيد من التقدم نحو حل النزاع وإعادة فتح مضيق هرمز

نائب الرئيس الأميركي: على إيران أن تدرك أن ترامب قال إن مضيق هرمز سيظل مفتوحا وإذا حاولت إيران إغلاق المضيق فستواجه ردا عسكريا أميركيا