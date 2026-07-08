صندوق النقد: نشجع على إحراز مزيد من التقدم نحو حل النزاع وإعادة فتح مضيق هرمز

نائب وزير الخارجية الإيراني: الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها أميركا لن تمر دون رد

نائب وزير الخارجية الإيراني: الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها أميركا لن تمر دون رد

نائب الرئيس الأميركي: إما أن تفي إيران بالتزاماتها أو سيحدث لها ما حدث الليلة الماضية