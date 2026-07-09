الخارجية الإيرانية: إقرار الأمين العام للنيتو بمشاركة الدول الأوروبية في العدوان علينا يؤكد أنّ أوروبا لم تكن محايدة في الحرب الأخيرة

مسؤول أميركيّ لأكسيوس: سنصفع الإيرانيين قليلًا ليدركوا أننا لا نمزح

مسؤول أميركيّ لأكسيوس: سنصفع الإيرانيين قليلًا ليدركوا أننا لا نمزح

بلومبرغ عن بيانات تتبع السفن: التحركات الملحوظة في مضيق هرمز اقتصرت إلى حد كبير على مسار معتمد من إيران يقع قرب الجانب الشماليّ