العراق يوقع اتفاقية مع شركة إتش.كيه.إن إنرجي لتطوير حقل حمرين النفطي: نسعى إلى الوصول إلى طاقة إنتاجية 140 ألف برميل من النفط وإنتاج غاز بمعدل 40 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا من الحقل

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