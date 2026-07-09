رئيس الوزراء: العراق لن يخرج من منظمة أوبك

أوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أنه قال، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن العراق من البلدان المؤسسة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ولن يخرج منها، لكنه يسعى الى حصة عادلة ومنصفة في الإنتاج.



وذكرت رويترز في تقرير حصري في حزيران أن العراق، ثاني أكبر منتج في المنظمة بعد السعودية وأحد الأعضاء المؤسسين الخمسة، يدرس مغادرة أوبك إذا لم تسمح لبغداد بزيادة إنتاج النفط بشكل كبير.