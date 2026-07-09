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وكالة أنباء الأناضول عن وزير الطاقة التركي: نعتزم قريبا توقيع اتفاق مع العراق بشأن خط أنابيب يغطي الاثني عشر شهرا المقبلة
آخر الأخبار
2026-07-09 | 09:41
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وكالة أنباء الأناضول عن وزير الطاقة التركي: نعتزم قريبا توقيع اتفاق مع العراق بشأن خط أنابيب يغطي الاثني عشر شهرا المقبلة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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