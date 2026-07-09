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شيخ العقل أثنى على مواقف جنبلاط من اتفاق الاطار والتقى سفير فرنسا وابو فاعور ومحافظ بيروت
أخبار لبنان
2026-07-09 | 09:27
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شيخ العقل أثنى على مواقف جنبلاط من اتفاق الاطار والتقى سفير فرنسا وابو فاعور ومحافظ بيروت
استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة - فردان اليوم، سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو، وكان عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما اطلع أبي المنى من ماغرو على موقف فرنسا من قضايا المنطقة المطروحة، ولا سيما ما يتعلق منها بالشأن اللبناني.
كما استقبل شيخ العقل عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور، وتم البحث في عدد من المواضيع المتعلقة بالشأن العام، وعلى الأخص ما يتصل باتفاق الإطار والموقف منه.
وفي هذا السياق، أثنى أبي المنى على "موقف الأستاذ وليد جنبلاط في إضاءته على الثغرات التي تشوب هذا الاتفاق، وتنبيهه من خطورته، ولجهة الدعوة إلى إعادة النظر في فلسفته وبنوده، حفاظا على هيبة الدولة وسيادتها غير المنقوصة على كامل أراضيها، وتمسكا بالحقوق الوطنية، تفاديا للانزلاق نحو المزيد من المواجهات وتحويل الصراع مع العدو الصهيوني إلى صراع داخلي".
كما شدد على "أهمية تمتين الوحدة الوطنية، لتكون الدرع الحامي للوطن وتحصين السلم الأهلي".
وكان استقبل في وقت سابق، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، يرافقه عضو مجلس بلدية بيروت رامي الغاوي، وجرى البحث في أوضاع المدينة على مختلف الصعد.
كذلك استقبل قائد جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العميد الركن موسى كرنيب، وتم التداول في الأوضاع العامة في لبنان.
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