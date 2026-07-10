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"سي.إن.إن" عن مسؤولين أميركيين: التقرير الإسرائيلي عن مخطط إيراني لاغتيال ترامب قد يكون محاولة لدفعه نحو التصعيد

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2026-07-10 | 00:43
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&quot;سي.إن.إن&quot; عن مسؤولين أميركيين: التقرير الإسرائيلي عن مخطط إيراني لاغتيال ترامب قد يكون محاولة لدفعه نحو التصعيد
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"سي.إن.إن" عن مسؤولين أميركيين: التقرير الإسرائيلي عن مخطط إيراني لاغتيال ترامب قد يكون محاولة لدفعه نحو التصعيد

 
 
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