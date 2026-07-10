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مقتل 12 شخصا في حرائق غابات في جنوب إسبانيا

أخبار دولية
2026-07-10 | 00:40
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مقتل 12 شخصا في حرائق غابات في جنوب إسبانيا
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مقتل 12 شخصا في حرائق غابات في جنوب إسبانيا

لقي 12 شخصا مصرعهم في اندلاع حريق غابات في وقت متأخر الخميس بالقرب من ألميريا في إقليم الأندلس بجنوب إسبانيا، وفق ما ذكرت السلطات الإقليمية التي أشارت إلى العثور على بعض الضحايا داخل سياراتهم.

وذكرت حكومة الأندلس الإقليمية في بيان أن 12 شخصا قتلوا، مضيفة أن نحو 150 رجل إطفاء يكافحون الحريق الذي اندلع وسط ارتفاع حاد في درجات الحرارة.

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في نشور على منصة "إكس"، عن "حزنه العميق وألمه البالغ إزاء العواقب الوخيمة للحريق"، مقدما تعازيه لأسر الضحايا.

وتسبب الحريق في إصابة ستة أشخاص على الأقل، من بينهم امرأة أصيبت بحروق وشخص آخر عانى من استنشاق الدخان، حيث تم نقلهما إلى المستشفى.

وآوت السلطات نحو خمسين شخصا في مركز ثقافي، كما تم إغلاق عدة طرق.

وأفاد شهود عيان للسلطات بأن سقوط خط كهرباء ربما يكون تسبب باشتعال الغطاء النباتي الجاف قبل أن ينتشر بسرعة في الغابات المحيطة، لكن لم يتم تأكيد السبب بعد.

ومن المقرر أن تنضم وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية التي تُستدعى في حالات الطوارئ الكبرى، إلى جهود مكافحة الحريق خلال الساعات المقبلة.

وأعرب رئيس حكومة إقليم الأندلس، خوانما مورينو، عن تعازيه لأسر الضحايا، واصفاً الحادث بأنه "مأساة".

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