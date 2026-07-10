غرفة التحكم المروري: سقوط جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد ساحل علما مفرق شننعير باتجاه بيروت ما سبب ازدحام مروري

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الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية استهدفت شاحنة "بيك أب" خلال قيامها بإفراغ كمية من النفايات عند أطراف بلدتي شوكين- كفردجال في قضاء النبطية ما أدى إلى وقوع إصابتين