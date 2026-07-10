اتهامات ضد 8 بالتخطيط لهجوم على البيت الأبيض

ذكرت وزارة العدل الأميركية، في بيان، أن هيئة محلفين اتحادية كبرى أصدرت لائحة اتهام بحق ثمانية رجال بتهمة التخطيط لشن هجوم على فعالية للفنون القتالية المختلطة بالبيت الأبيض في حزيران.



وقال مكتب التحقيقات الاتحادي الشهر الماضي إنه أحبط هجوما مخططا له على الفعالية في البيت الأبيض.



ووجهت تهمتان للرجال الثمانية، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و32 عاما، في لائحة اتهام صادرة في كولومبوس بولاية أوهايو حيث تمت أول عملية اعتقال.



وأعلنت وزارة العدل أن المتهمين الباقين اعتقلوا أيضا منذ ذلك الحين، مشيرة الى أن لائحة الاتهام وجهت إليهم جميعا تهمتين هما "التآمر لتقديم دعم مادي لإرهابيين والتآمر لارتكاب جريمة قتل على أراضي الحكومة الاتحادية ولقتل مسؤول في الحكومة الاتحادية".



في السياق، قالت وزارة العدل إن المتهمين خططوا لاغتيال الرئيس دونالد ترامب ونائبه جيه.دي فانس ومسؤولين أميركيين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والملياردير إيلون ماسك و"أهداف أخرى ذات أهمية كبيرة" خلال الحدث.