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o
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o
كسروان
24
o
متن
24
o
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ترامب: وافقنا على محادثات إيران لكن الولايات المتحدة أوضحت لهم بعبارات لا لبس فيها أن وقف إطلاق النار انتهى
آخر الأخبار
2026-07-10 | 10:38
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ترامب: وافقنا على محادثات إيران لكن الولايات المتحدة أوضحت لهم بعبارات لا لبس فيها أن وقف إطلاق النار انتهى
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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