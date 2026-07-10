ترامب يوافق على إجراء محادثات جديدة مع إيران مع تأكيده أن وقف النار "انتهى"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه وافق على مواصلة المحادثات مع إيران، مع تأكيده أن وقف إطلاق النار مع الجمهورية الإسلامية "انتهى".



وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "طلبت منا إيران أن نواصل المباحثات. لقد وافقنا على القيام بذلك، لكن الولايات المتحدة أبلغتهم، بعبارات لا لبس فيها، أن وقف إطلاق النار انتهى!".