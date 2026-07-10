ترمب لنيويورك بوست: تركت تعليمات بقصف إيران بمستويات لا مثيل لها إذا نجحت في اغتيالي

ترامب لنيويورك بوست: كنت الهدف الأول على قائمة الاغتيالات الإيرانية منذ وقت طويل وإسرائيل لم تقدم معلومات جديدة

ترامب لنيويورك بوست: كنت الهدف الأول على قائمة الاغتيالات الإيرانية منذ وقت طويل وإسرائيل لم تقدم معلومات جديدة

ترامب يوافق على إجراء محادثات جديدة مع إيران مع تأكيده أن وقف النار "انتهى"