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o
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o
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o
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o
كسروان
23
o
متن
23
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الديوان الأميري: أمير قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء باكستان
آخر الأخبار
2026-07-10 | 15:21
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الديوان الأميري: أمير قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء باكستان
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