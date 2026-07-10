الديوان الأميري بقطر: الاتصال شمل استعراض علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها إلى جانب بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة

التالي

الديوان الأميري بقطر: استعرض الجانبان التطورات الراهنة في المنطقة لا سيما ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية والمحادثات بين أميركا وإيران وأكدا ضرورة مواصلة المساعي الرامية إلى خفض التوتر وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية