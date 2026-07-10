الديوان الأميري بقطر: استعرض الجانبان التطورات الراهنة في المنطقة لا سيما ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية والمحادثات بين أميركا وإيران وأكدا ضرورة مواصلة المساعي الرامية إلى خفض التوتر وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية

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الديوان الأميري بقطر: الأمير ورئيس الوزراء الباكستاني أكدا حرصهما على مواصلة التنسيق والتعاون بما يدعم الأمن الإقليمي ويحافظ على أمن الملاحة والممرات البحرية ويسهم في تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم ومستدام في المنطقة