التلفزيون الإيراني الرسمي نقلا عن المتحدث باسم الخارجية: إيران لم تطلب مفاوضات مع أميركا لكنها قبلت زيارة وفد من قطر

إعلام رسمي نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: أي انتهاك من جانب أميركا لالتزاماتها سيُقابل بإجراءات مماثلة

إعلام رسمي نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: أي انتهاك من جانب أميركا لالتزاماتها سيُقابل بإجراءات مماثلة

وكالة نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران عازمة على ضمان سلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وتواصل تعاونها مع سلطنة عمان